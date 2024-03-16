В Курской области силы ПВО уничтожили три беспилотника
16 марта 202401:21
Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Позже Старовойт сообщил, что в регионе был сбит еще один дрон противника. Через несколько минут глава Курской области написал о третьем БПЛА, уничтоженном над регионом.
«Благодарю войска ПВО!» — сообщил Старовойт.
Ранее беспилотник ВСУ уничтожили над Тульской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области силы ПВО уничтожили три беспилотника
- На Украине отказались от блокировки Telegram
- Врач посоветовала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
- В США заявили о слежке за российскими ядерными силами
- Убийцу разработчика вакцины «Спутник V» приговорили к 14 годам колонии
- При обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина
- СМИ: РФ получила данные о попытках прорыва границы за две недели
- В курском поселке Теткино в результате обстрела ВСУ загорелся дом
- Греция анонсировала отправку Украине крупной партии боеприпасов
- Народную артистку РФ Наталью Селезневу госпитализировали с воспалением легких
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru