В Курской области силы ПВО уничтожили три беспилотника

Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Два БПЛА взорвались на территории нефтезавода в Калужской области

«Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Позже Старовойт сообщил, что в регионе был сбит еще один дрон противника. Через несколько минут глава Курской области написал о третьем БПЛА, уничтоженном над регионом.

«Благодарю войска ПВО!» — сообщил Старовойт.

Ранее беспилотник ВСУ уничтожили над Тульской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОКурская Область

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