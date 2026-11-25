МИД РФ предупредил евротройку о риске потерять возможность диалога по Украине
Представители европейской тройки могут лишиться шансов на участие в переговорах по Украине, если будут выдвигать предварительные условия для диалога с Кремлем. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
По словам дипломата, у него нет информации о каких-либо состоявшихся контактах с представителями ЕС. При этом приглашение приехать в РФ и обсудить позицию стран-участниц объединения по возможным переговорам остается в силе.
Рябков добавил, что решение о поездке в Москву остается за представителями евротройки. Москва ожидает, что они сами определятся, готовы ли к таким обсуждениям.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условия ЕС для переговоров с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Совет ЕС одобрил выделение Украине 45 млрд евро на 2027 год
- Военэксперт допустил освобождение Донбасса к концу весны 2027 года
- Психолог Таусинова объяснила, как правильно поддержать жертву насилия
- Премьер Латвии назвал ошибкой закрытие Эстонией границы с Россией
- Пиар или фанаты? Замах Тимати на «Лужники» назвали рисковой историей
- Глава Минцифры назвал «Красный шелк» примером партнерства России и Китая в кино
- Участница «Мамы в 16» рассказала о запугивании штрафами и раскрыла изнанку шоу
- МИД РФ предупредил евротройку о риске потерять возможность диалога по Украине
- Гендиректор РЕН ТВ ответил на критический отзыв Шендеровича о сериале «Сталин»
- Учитель раскрыла секреты подготовки к ОГЭ и ЕГЭ без репетитора