Снаряд РСЗО «Вампир» и ракету ТРК «Точка-У» уничтожили над Белгородской областью
Восемь беспилотников самолетного типа, снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракету тактического комплекса «Точка-У» перехватили и уничтожили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 16 марта российские военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять... беспилотных... аппаратов над территорией Курской области», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, три дрона, снаряд РСЗО и ракету «Точки-У» уничтожили над Белгородской областью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru