Снаряд РСЗО «Вампир» и ракету ТРК «Точка-У» уничтожили над Белгородской областью

Восемь беспилотников самолетного типа, снаряд реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и ракету тактического комплекса «Точка-У» перехватили и уничтожили над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны.

В Курской области силы ПВО уничтожили три беспилотника

По данным ведомства, ночью 16 марта российские военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять... беспилотных... аппаратов над территорией Курской области», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, три дрона, снаряд РСЗО и ракету «Точки-У» уничтожили над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьПВОМинобороны

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