В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод

Возгорание зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани (Самарская область). Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

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«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание... На месте работают оперативные службы», — указано в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, персонал завода эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятие подверглось атаке дрона. В результате пострадали три человека.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарНПЗСамарская Область

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