В Сызрани загорелся нефтеперерабатывающий завод
Возгорание зафиксировали на территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани (Самарская область). Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание... На месте работают оперативные службы», — указано в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, персонал завода эвакуировали. Причины ЧП устанавливаются.
Ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятие подверглось атаке дрона. В результате пострадали три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru