Зеленский пообещал нанести новые удары по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести новые удары по территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

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По его словам, на совещании с военными определены «самые уязвимые места». Зеленский пообещал нанести «наибольший урон».

Президент Украины отметил, что Киев обладает возможностями производить высокотехнологичные беспилотники.

В ночь на 15 марта два беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Дзержинском районе Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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