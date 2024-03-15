Зеленский пообещал нанести новые удары по территории России

По его словам, на совещании с военными определены «самые уязвимые места». Зеленский пообещал нанести «наибольший урон».

Президент Украины отметил, что Киев обладает возможностями производить высокотехнологичные беспилотники.

В ночь на 15 марта два беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Дзержинском районе Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечает «Радиоточка НСН».

