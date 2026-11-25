Известно, что проводится предварительное расследование в отношении группы лиц по делу о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей. Также расследуются обстоятельства растраты свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги «Апатиты — Кировск».



Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года. До назначения на пост губернатора он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, где курировал вопросы ЖКХ и городской среды.



Недавно НСН сообщала, что чиновник проведет Новый год в СИЗО. Его туда отправил Мещанский районный суд Москвы. Задержанный вину не признал.

