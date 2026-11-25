Путин освободил от должности задержанного губернатора Мурманской области Чибиса
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Документ опубликовали 24 ноября на официальном портале правовых актов.
Известно, что проводится предварительное расследование в отношении группы лиц по делу о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей. Также расследуются обстоятельства растраты свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги «Апатиты — Кировск».
Чибис возглавлял Мурманскую область с 2019 года. До назначения на пост губернатора он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, где курировал вопросы ЖКХ и городской среды.
Недавно НСН сообщала, что чиновник проведет Новый год в СИЗО. Его туда отправил Мещанский районный суд Москвы. Задержанный вину не признал.
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