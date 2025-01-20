22.01.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Звонки обмана. Как государство планирует бороться с телефонным мошенничеством?»

Государство всерьез обеспокоено борьбой с телефонным мошенничеством. Ежедневно в России совершается до 15 млн попыток мошеннических звонков, если учитывать новые каналы, используемые преступниками, — мессенджеры, виртуальные АТС и SIM-боксы. Телефонные и интернет-мошенники в 2024 году украли у россиян рекордную сумму, превышающую 168 млрд рублей, сопоставимую с годовым бюджетом крупного российского региона.

Несмотря на все усилия властей, жители России продолжают попадаться на уловки мошенников. Государство всерьез обеспокоено этой проблемой, даже на прямой линии Владимир Путин обратил внимание на то, что банкам необходим период охлаждения по потребительским кредитам для борьбы с мошенничеством. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду поручил создать межфракционную рабочую группу по противодействию мошенникам, обманывающим граждан по телефону или с использованием интернета, так как с каждым днем мошенники осваивают новые схемы обмана.

Участники пресс-конференции:

Член Совета Федерации РФ Айрат Гибатдинов;

Эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Александра Пожарская;

Адвокат Ирина Чеботарёва;

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как сегодня государство борется с телефонным мошенничеством?

Какие новые схемы появились?

Какова раскрываемость телефонного мошенничества?

Как часто жертва может вернуть себе денежные средства?

Почему люди отдают деньги мошенникам?

Как распознать мошенника по звонку?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



