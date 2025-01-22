Сразу блокируют: Средний срок работы дропперских карт сократился до двух суток
Недостаточная информированность общества приводит к тому, что преступники все чаще привлекают к дропперской деятельности подростков, сообщила НСН Александра Пожарская.
Сегодня правоохранители за считанные дни вычисляют дропперов и заносят их в отдельную базу, лишая доступа к счетам, рассказала в пресс-центре НСН эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская.
«Сейчас в связи с тем, что в активном режиме работает система Антифрод, ускорен информационный обмен между правоохранительными органами, регулятором и банками, срок жизни дропперской карты сократился. Если раньше дропперская карта жила от момента первого перевода до блокировки от двух недель до месяца, то сейчас срок ее жизни сократился в среднем до двух суток. После блокировки данные дроппера заносятся в базу дропперов, оператором которой является Центробанк. Это замораживает все счета дроппера, чтобы снять деньги, он должен прийти в банк и доказать легальность этих денег, легальность запроса средств. Естественно, людям, которые попали в базу дропперов, отказывают в оформлении новых счетов. Нет речи о том, чтобы им выдавали кредитные деньги», - сказала она.
Как добавила Пожарская, преступники все чаще привлекают к дропперской деятельности подростков, которые становятся соучастниками преступления, не зная об этом.
«Есть серьезные риски увеличения количества случаев привлечения ограниченно дееспособных, подростков от 14 до 18 лет, к дропперской деятельности. В некоторых случаях злоумышленники, рекламируя такую подработку, называют эту деятельность арбитражем, хотя дропперство к арбитражу не имеет отношения. Молодые люди за малую долю от тысячи до пяти тысяч рублей предоставляют в аренду свои банковские карты, чтобы злоумышленники прокатывали средства, похищенные у жертв мошенничества. При этом подростки становятся фигурантами базы дропперов, также участились случаи, когда их пытаются привлечь в качестве соучастников. К сожалению, наличие даже условной судимости по экономической статье рубит жизненный путь на корню», - пояснила она.
Ранее начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры РФ Олег Кипкаев сообщил, что в 2024 году прокуроры направили в суды свыше восьми тысяч исков к дропперам. По его словам, иски были поданы для взыскания порядка миллиарда рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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