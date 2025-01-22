До 100 тысяч рублей: Сенатор призвал ограничить сумму кредита по онлайн-заявке

«По законодательному регулированию я бы отработал с банками. Иногда порядочные платежеспособные люди в офисе банка не могут получить кредит, а мошенники, используя наших граждан, делают все в электронной форме, и им одобряют баснословные суммы. У меня было обращение по случаю в моей родной Ульяновской области, уже возбуждено уголовное дело. Обычный грузчик сумел получить два кредита на сумму свыше миллиона рублей. Он предпенсионного возраста, на пенсии ему придется это выплачивать. Возникает вопрос, почему банк, не проверив, выдал кредит дистанционно. Я считаю, что сумму выдачи кредита по дистанционной заявке нужно ограничить до 100 тысяч рублей, условно. Если человеку необходимо свыше 100 тысяч рублей, пусть идет в офис банка», - рассказал он.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснила, что в 2024 году мошенники не ограничивались хищением сбережений или просьбами взять кредит. Преступники также могут убедить жертву продать свое имущество или совершить акт вандализма.

