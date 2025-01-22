Средняя сумма похищенных мошенниками денег в 2024 году достигла 20 миллионов рублей

«Если в 2021 году целью злоумышленников было похищение сбережений, в 2022 году стали чаще приходить дополнения в виде уговора и содействия на взятие кредитов. В 2023 году стало больше случаев продажи имущества, а в 2024 году к этому добавились случаи принуждения к вандализму и другим преступлениям. К сожалению, растет уровень потерь. Если в 2021 году говорили, что самая большая сумма была два миллиона, то к нынешнему моменту средняя сумма из наивысших сумм, которую мошенникам удается похитить, составляет 20 миллионов», - пояснила она.

Ранее в МВД РФ сообщили, что за 11 месяцев 2024 года мошенники украли у россиян свыше 168 миллиардов рублей, на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ведомства, всего за этот период совершено более 702 тысяч IT-преступлений, передает «Радиоточка НСН».

