Адвокат Чеботарева рассказала, почему у телефонных мошенничеств низкая раскрываемость
Чаще всего организаторы и исполнители телефонного мошенничества находятся за рубежом, заявила НСН Ирина Чеботарева.
Жертвы телефонного мошенничества редко могут рассчитывать на возврат украденных денежных средств, рассказала в пресс-центре НСН Адвокат Ирина Чеботарева.
«Преступления раскрываются не часто, они характеризуются высоким уровнем латентности, поскольку злоумышленники в основном находятся на территории иностранных государств. Часто установить исполнителей, организаторов не представляется возможным. В силу известных обстоятельств межгосударственное сотрудничество сейчас по основополагающим вызовам современности затруднено. На территории России можно поймать курьера или дроппера, лиц, которые несут вспомогательную роль в замысле. Разоблачение возможно только при поимке организаторов, как произошло в декабре прошлого года, когда в Москве раскрыли call-центр, который работал с иностранными гражданами», - пояснила она.
Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская сообщила «Радиоточке НСН», что по итогу 2024 года средний размер наивысших сумм, которые мошенники похищали у россиян достигла 20 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стала известна дата выхода мультфильма «Соник-4»
- ГД одобрила штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом
- Памфилова заявила, что мошенники стали звонить от ее имени
- В МИД РФ заявили об «окне возможностей» при Трампе для договоренностей с США
- ВС России поразили склады вооружения и беспилотников ВСУ
- Госдеп США запретил вывешивать на своих представительствах флаги ЛГБТ
- В Якутии побит рекорд по температуре 80-летней давности
- В 2024 году на поддержку молочной отрасли правительство направило больше 80 миллиардов рублей
- ВЦИОМ: Более половины россиян не готовы отказаться от пластиковых контейнеров
- Семь человек пострадали в Новосибирской области в двойном ДТП, которое произошло из-за непогоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru