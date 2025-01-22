Адвокат Чеботарева рассказала, почему у телефонных мошенничеств низкая раскрываемость

«Преступления раскрываются не часто, они характеризуются высоким уровнем латентности, поскольку злоумышленники в основном находятся на территории иностранных государств. Часто установить исполнителей, организаторов не представляется возможным. В силу известных обстоятельств межгосударственное сотрудничество сейчас по основополагающим вызовам современности затруднено. На территории России можно поймать курьера или дроппера, лиц, которые несут вспомогательную роль в замысле. Разоблачение возможно только при поимке организаторов, как произошло в декабре прошлого года, когда в Москве раскрыли call-центр, который работал с иностранными гражданами», - пояснила она.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская сообщила «Радиоточке НСН», что по итогу 2024 года средний размер наивысших сумм, которые мошенники похищали у россиян достигла 20 миллионов рублей.

