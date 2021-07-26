27.07.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотые унитазы чиновников: возможно ли победить коррупцию в России?»

Проблема коррупции всегда была болезненной для России, но в последнее время количество случаев, их масштаб и резонансность только растут. Самым известным из них стал случай задержания начальника УГИБДД Ставропольского края, у которого обнаружили целый особняк с золотыми унитазами и другими атрибутами показного богатства. На фоне этого случая даже померкли другие резонансные разоблачения: задержание руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области, арест счетов и имущества депутата Госдумы Льва Ковпака, задержание мэра Лобни по уголовному делу о коррупции и злоупотреблению должностными полномочиями, и другие. По данным Генпрокуратуры, всего за прошлый год у чиновников было изъято незаконно нажитое имущество на сумму более 74 миллиардов рублей.

Реальный уровень коррумпированности в России

Основные факторы распространения коррупции

Какие сферы наиболее подвержены коррупции?

Какие методы борьбы с коррупцией применяются в России и достаточно ли их?

Какой положительный опыт по борьбе с коррупцией можно перенять у других стран, столкнувшихся с этой проблемой?

Какой ущерб экономике России приносит ежегодно коррупция?

Прогнозы по развитию и борьбе с этой проблемой?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы Виталий Милонов;

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин;

Эксперт Высшей Школы Экономики (ВШЭ).

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

