«Высокотехнологичный бизнес». Эксперт о проблемах в борьбе с коррупцией

«На Ставрополье лет пять назад можно было спросить у любого таксиста и жителя, кто коррупционер, они бы по фамилиям перечислили. И блогеры, и журналисты об этом говорят в течение нескольких лет, а у нас не существует политической воли для того, чтобы эту коррупция уничтожить. Уничтожается коррупция, сажаются коррупционеры только тогда, когда на это приходит индивидуальное политическое решение – будь то по Арашукову и другим персонажам по еще каким-то значимым делам.

По словам Федорова, коррупции сложно противостоять, так как на сегодняшний день используются сложные схем махинаций и задействованы многие люди на различных уровнях.

«У нас коррупционеры не примитивные динозавры начала 90-х, когда были какие-то откаты, когда сумки передвигаются или еще что-то. Сейчас коррупция – это высокотехнологичный бизнес, в который встроено фактически огромное количество чиновников, предпринимателей, олигархов», - рассказал он.

Ранее в Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет.