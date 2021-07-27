«Высокотехнологичный бизнес». Эксперт о проблемах в борьбе с коррупцией
Председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН уверен, что для борьбы с коррупцией зачастую не хватает политической воли.
Сегодняшние громкие разоблачения коррупционеров являются единичными случаями, на остальные – не хватает политической воли, заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
«На Ставрополье лет пять назад можно было спросить у любого таксиста и жителя, кто коррупционер, они бы по фамилиям перечислили. И блогеры, и журналисты об этом говорят в течение нескольких лет, а у нас не существует политической воли для того, чтобы эту коррупция уничтожить. Уничтожается коррупция, сажаются коррупционеры только тогда, когда на это приходит индивидуальное политическое решение – будь то по Арашукову и другим персонажам по еще каким-то значимым делам.
По словам Федорова, коррупции сложно противостоять, так как на сегодняшний день используются сложные схем махинаций и задействованы многие люди на различных уровнях.
«У нас коррупционеры не примитивные динозавры начала 90-х, когда были какие-то откаты, когда сумки передвигаются или еще что-то. Сейчас коррупция – это высокотехнологичный бизнес, в который встроено фактически огромное количество чиновников, предпринимателей, олигархов», - рассказал он.
Ранее в Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет.
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