«Чистые листочки». Милонов предложил отправлять депутатов Госдумы в регионы для борьбы с коррупцией
Депутат уверен, что чиновники на местах должны брать пример с депутатов, которые «ведут открытый образ жизни».
Депутаты Госдумы могли бы помочь в борьбе с коррупцией в регионах, выстроили бы целую систему взаимодействия на местах, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН.
«В проблемные регионы можно привлекать депутатов Госдумы, потому что мы борцы с коррупцией, для нас она отвратительна. Как генерал Васильев, например, приехал в Дагестан, там стали лететь головы коррупционеров. Можно и в другие регионы направлять, и я уверен, что на два - три года многие мои коллеги поехали бы с удовольствием. Навести порядок, привести систему управления в соответствие с основными тенденциями, чтобы решения принимались в автоматическом режиме. Чиновникам надо брать пример с депутатов, мы живем как в стеклянном доме, мы как чистые листочки на деревьях, мы видны всем, чиновникам надо равняться на нас и вести открытый образ жизни», - отметил депутат.
Ранее в Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет. Такая сумма взяток зафиксирована на данный момент официально, но на деле речь идет о сотнях миллионов рублей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.
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