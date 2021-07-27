«Чистые листочки». Милонов предложил отправлять депутатов Госдумы в регионы для борьбы с коррупцией

«В проблемные регионы можно привлекать депутатов Госдумы, потому что мы борцы с коррупцией, для нас она отвратительна. Как генерал Васильев, например, приехал в Дагестан, там стали лететь головы коррупционеров. Можно и в другие регионы направлять, и я уверен, что на два - три года многие мои коллеги поехали бы с удовольствием. Навести порядок, привести систему управления в соответствие с основными тенденциями, чтобы решения принимались в автоматическом режиме. Чиновникам надо брать пример с депутатов, мы живем как в стеклянном доме, мы как чистые листочки на деревьях, мы видны всем, чиновникам надо равняться на нас и вести открытый образ жизни», - отметил депутат.

Ранее в Ставропольском крае произошло «громкое» задержание сотрудников регионального ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет. Такая сумма взяток зафиксирована на данный момент официально, но на деле речь идет о сотнях миллионов рублей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.

