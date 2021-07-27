«Позолоченная личинка». Милонов призвал к антикоррупционному воспитанию молодежи
Депутат Госдумы уверен, что популярное желание молодежи пойти по пути легких денег способствует распространению коррупции.
Необходимо воспитывать неприязнь к коррупции с малых лет, ставя в пример молодежи трудящегося человека, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН.
«Необходимо анализировать те хорошие примеры, которые есть у нас в стране. Коррупция несовместима с процветанием. И те регионы, которые процветают, борются с коррупцией. Коррупционеры не приезжают из других стран, это наши люди. Неприязнь к коррупции должна воспитываться в людях с молодых ногтей. Сегодня человек видит пример не человека труда, а какую-нибудь позолоченную личинку, которая непонятно как набрала себе на хорошую машину. Конечно, этот путь легких денег и является одним из факторов коррупции», - отметил депутат.
Ранее председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что для борьбы с коррупцией зачастую не хватает политической воли. По словам Федорова, коррупции также сложно противостоять, так как на сегодняшний день используются сложные схем махинаций и задействованы многие люди на различных уровнях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Путин заявил о необходимости сбалансированных шагов по борьбе с инфляцией
- Девятилетняя москвичка сдала вступительные экзамены в МГУ
- Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов
- «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
- Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
- Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
- Реаниматолог рассказал, когда певица МакSим вернется к нормальной жизни
- В Госдуме призвали нанести «превентивные удары» по Украине
- Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову
- Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru