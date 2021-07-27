«Позолоченная личинка». Милонов призвал к антикоррупционному воспитанию молодежи

Депутат Госдумы уверен, что популярное желание молодежи пойти по пути легких денег способствует распространению коррупции. 

Необходимо воспитывать неприязнь к коррупции с малых лет, ставя в пример молодежи трудящегося человека, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН.

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«Необходимо анализировать те хорошие примеры, которые есть у нас в стране. Коррупция несовместима с процветанием. И те регионы, которые процветают, борются с коррупцией. Коррупционеры не приезжают из других стран, это наши люди. Неприязнь к коррупции должна воспитываться в людях с молодых ногтей. Сегодня человек видит пример не человека труда, а какую-нибудь позолоченную личинку, которая непонятно как набрала себе на хорошую машину. Конечно, этот путь легких денег и является одним из факторов коррупции», - отметил депутат.

Ранее председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что для борьбы с коррупцией зачастую не хватает политической воли. По словам Федорова, коррупции также сложно противостоять, так как на сегодняшний день используются сложные схем махинаций и задействованы многие люди на различных уровнях.

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ТЕГИ:Коррупция В России
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