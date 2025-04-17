18.04.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет на теплицы и штрафы за мусор: Каким будет новый дачный сезон?»

На майские праздники тысячи россиян планируют открытие дачного сезона. При этом многие не подозревают, что в этом году к поездке на свои шесть соток нужно подготовиться с особым вниманием, иначе неприятностей не избежать. Так, в марте заработали новые законодательные изменения, касающиеся порядка освоения участков и регистрации домов, за невыполнение которых на собственников также могут быть наложены санкции.

С 1 мая на теплицы вводится запрет: приняли решение для всех россиян, у кого есть дача или участок - новые штрафы. Например, в 2025 году простая теплица может стать причиной штрафа до 10 000 рублей. Кроме того, шашлык у дома, самовольный спил деревьев на участке, «культивирование» одуванчика и мяты — вот неполный список того, за что дачник может получить штраф (иногда очень внушительный).

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Сколько стоит подготовка дачи к сезону?

Какие новые правила вступают в этом году на дачных участках?

Как много дачных пожаров случается по статистике?

Какие изменения ожидаются в законодательстве относительно дачных участков?

Какие штрафы ждут садоводов и дачников этим летом?

Какие нарушения самые распространённые среди дачников?

На каком расстоянии от дома и деревьев можно жарить шашлыки?

В связи с чем решили запретить теплицы?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;

Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

