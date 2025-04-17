18.04.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет на теплицы и штрафы за мусор: Каким будет новый дачный сезон?»
На майские праздники тысячи россиян планируют открытие дачного сезона. При этом многие не подозревают, что в этом году к поездке на свои шесть соток нужно подготовиться с особым вниманием, иначе неприятностей не избежать. Так, в марте заработали новые законодательные изменения, касающиеся порядка освоения участков и регистрации домов, за невыполнение которых на собственников также могут быть наложены санкции.
С 1 мая на теплицы вводится запрет: приняли решение для всех россиян, у кого есть дача или участок - новые штрафы. Например, в 2025 году простая теплица может стать причиной штрафа до 10 000 рублей. Кроме того, шашлык у дома, самовольный спил деревьев на участке, «культивирование» одуванчика и мяты — вот неполный список того, за что дачник может получить штраф (иногда очень внушительный).
В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:
- Сколько стоит подготовка дачи к сезону?
- Какие новые правила вступают в этом году на дачных участках?
- Как много дачных пожаров случается по статистике?
- Какие изменения ожидаются в законодательстве относительно дачных участков?
- Какие штрафы ждут садоводов и дачников этим летом?
- Какие нарушения самые распространённые среди дачников?
- На каком расстоянии от дома и деревьев можно жарить шашлыки?
- В связи с чем решили запретить теплицы?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;
- Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов;
- Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8