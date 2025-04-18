Ситуацию с пожарной безопасностью в садовых товариществах назвали катастрофической

Каждый год в любом садовом товариществе фиксируются десятки нарушений пожарной безопасности, вовремя их устранять — в интересах самих же дачников, сказал НСН Андрей Туманов.

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил в пресс-центре НСН, что ситуация с пожарной безопасностью в садовых товариществах остается катастрофической — ежегодно в каждом СНТ регистрируются десятки нарушений.

«С пожарной безопасностью складывается катастрофическая ситуация в садоводческих товариществах. Пожалуй, это единственный штраф, который работает практически по всей стране, когда пожарный инспектор, как правило, раз в год, чаще всего по весне, штрафует все садоводческое товарищество за комплекс нарушений. Выявлять нарушения поштучно не имеет смысла, потому что любое садовое товарищество — это десятки нарушений пожарной безопасности, которые не исправляются годами. Садоводческие товарищества развивались десятки лет как территории, свободные от любого закона, там делали что хотели: строили как угодно, не соблюдали пожарные разрывы, сужали дороги, не делали пожарных разворотов», — сказал Туманов.

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Эксперт добавил, что в соблюдении правил пожарной безопасности заинтересованы сами же дачники.

«Пожарная безопасность в первую очередь выгодна самим дачникам. Не надо заниматься имитацией работы, оштрафовать и оставить все как есть — это не решение проблемы. Если загорится один домик, сгорят десятки домов, поскольку все они расположены очень кучно. Кроме того, что нам надо искать пути решения проблемы, следует обратить внимание на опыт тех стран, где эти проблемы решены. Там создаются специально обученные волонтерские команды для оперативного тушения пожаров. Нужно думать своей головой, понимать, что это наша недвижимость. Не государство должно требовать от нас собирать нормы пожарной безопасности — мы сами должны делать это», — подытожил он.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что пожароопасный сезон в России уже открыт в 69 субъектах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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