Эксперт добавил, что в соблюдении правил пожарной безопасности заинтересованы сами же дачники.

«Пожарная безопасность в первую очередь выгодна самим дачникам. Не надо заниматься имитацией работы, оштрафовать и оставить все как есть — это не решение проблемы. Если загорится один домик, сгорят десятки домов, поскольку все они расположены очень кучно. Кроме того, что нам надо искать пути решения проблемы, следует обратить внимание на опыт тех стран, где эти проблемы решены. Там создаются специально обученные волонтерские команды для оперативного тушения пожаров. Нужно думать своей головой, понимать, что это наша недвижимость. Не государство должно требовать от нас собирать нормы пожарной безопасности — мы сами должны делать это», — подытожил он.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявил, что пожароопасный сезон в России уже открыт в 69 субъектах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

