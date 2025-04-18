Юрист объяснил важность межевания земельных участков

«Межевание участков очень важно. При отсутствии межевания вы не поставите на учет ни дом, ни баню, ни другую хозпостройку, кроме того, вы не сможете ни подарить, ни продать участок. Считаю, что это правильно, потому что довольно много споров возникают по поводу земли, несоответствия границ или ситуаций, когда на месте вашего участка вдруг появляется другой участок. Поэтому границы участка нужно ставить на кадастровый учет, это обезопасит собственников от посягательств на их землю. Что касается теплиц, штрафы за них не приходят, их ставить не запрещено, кроме того, я ни разу не видел, чтобы теплицу каким-либо образом отображали на кадастровых планах», — сказал Рыбченко.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал бредом появившиеся в СМИ новости о запрете на теплицы с 1 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

