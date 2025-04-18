Юрист объяснил важность межевания земельных участков
Границы участка нужно обязательно ставить на кадастровый учет, поскольку без межевания невозможно ни продать, ни подарить участок, к тому же нередки судебные споры из-за границ участков, сказал НСН Ваге Рыбченко.
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко объяснил в пресс-центре НСН, что межевание участков защитит собственников от посягательств на их землю и позволит избежать целого ряда ограничений.
«Межевание участков очень важно. При отсутствии межевания вы не поставите на учет ни дом, ни баню, ни другую хозпостройку, кроме того, вы не сможете ни подарить, ни продать участок. Считаю, что это правильно, потому что довольно много споров возникают по поводу земли, несоответствия границ или ситуаций, когда на месте вашего участка вдруг появляется другой участок. Поэтому границы участка нужно ставить на кадастровый учет, это обезопасит собственников от посягательств на их землю. Что касается теплиц, штрафы за них не приходят, их ставить не запрещено, кроме того, я ни разу не видел, чтобы теплицу каким-либо образом отображали на кадастровых планах», — сказал Рыбченко.
Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал бредом появившиеся в СМИ новости о запрете на теплицы с 1 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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