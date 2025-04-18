«Бред и глупость!»: «Садоводы России» опровергли запрет теплиц с 1 мая

Для дачников не будет введено никаких новых налогов и запретов, разговоры о запрете теплиц с 1 мая — глупые слухи, сказал НСН Андрей Туманов.

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в пресс-центре НСН назвал бредом появившиеся в СМИ новости о запрете на теплицы с 1 мая.

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«Сезон начался с многочисленных фейков, которые вбрасываются в интернет и СМИ, а некомпетентные журналисты тиражируют бредовую информацию. Кто-то пустил слух, что с 1 мая запретят теплицы — он разошелся мгновенно и был растиражирован даже официальными СМИ! Это полнейший бред — нормальный юрист и адвокат даже обсуждать это не будет, потому что это не более чем глупость. За последние полгода нас пугали, что будут налоги на теплицы, на бани, туалеты и так далее, но это лишь техническая поправка, которая дает теоретическое право (но никак не обязанность) зарегистрировать эти строения. Тем более никто не обязан платить с них налог! Забудьте про этот бред — никаких новых налогов не будет!» — сказал Туманов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что с 1 марта 2025 года можно заниматься индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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