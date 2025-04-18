В свою очередь руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко добавил, что сегодня руководство СНТ часто незаконно оформляет бесхозные участки на себя и своих родственников, поэтому при выкупе земли следует проявлять бдительность.

«Довольно развита практика, когда СНТ в лице председателя, еще каких-то помощников оформляет заброшенные участки на себя, на родственников, на других людей. Важно самим оформлять свою собственность, а когда покупаете недвижимость, проверять документы. Если накануне продажи участка он был оформлен на свежих собственников, непонятно откуда взявшихся, стоит быть внимательнее, чтобы не остаться без денег и без участка», — подытожил он.

Ранее Рыбченко заявил, что межевание участков защитит собственников от посягательств на их землю и позволит избежать целого ряда ограничений. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

