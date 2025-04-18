«С 1 марта вступил в действие ряд важных законов, которые напрямую касаются всех тех, кто связан с землей, живет в индивидуальных домах и так далее. В частности, теперь можно начать строить индивидуальные жилые дома с использованием эскроу-счетов. Решение при этом принимает сам заказчик. Эскроу-счет используется в том случае, когда нанимается постоянный подрядчик. Довольно давно введена льготная ипотека на ИЖС, но, к сожалению, отсутствие инструментов защиты заказчиков привели к тому, что во многих регионах появляется новый “отряд” обманутых дольщиков из числа тех, кто решил пожить в собственном доме. Эскроу-счета — это определенная защита. Мы очень надеемся, что они не сильно удорожают стоимость строительства, потому что есть еще специальная программа “Дом.РФ”, которая подрядчикам, занимающимся ИЖС, предоставляет кредиты под 1% годовых. Если же вы хотите построить дом с помощью семейной ипотеки, то это можно будет сделать только с помощью эскроу-счета», — сказала Разворотнева.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники в сфере ИЖС за последние пять лет обманули россиян минимум на 30 млрд рублей.

