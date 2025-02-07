10.02.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законодатели против газировки. Исчезнут ли с прилавков иностранные напитки?»

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал Роспотребнадзор проверить газировку от Coca-Cola на наличие вредных веществ, таких как хлораты. Законодатель считает, что необходимо убрать напитки с полок маркетплейсов и розничных магазинов, а также приостановить их ввоз в страну. Отмечается, что Coca-Cola уже начала отзывать свои напитки в ряде европейских стран, например, в Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и Германии. Там в напитках обнаружили хлораты, которые известны своей токсичностью. В свою очередь, врачи и исследователи утверждают, что частое употребление нездоровой пищи, в частности, газировки, увеличивает биологический возраст человека и, кроме того, может способствовать развитию рака.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Стоит ли запретить иностранную газировку в России?

Как часто газировку от Coca-Cola покупают в РФ?

Насколько сладкие газированные напитки опасны для здоровья?

Какие заболевания может вызывать частое употребления лимонада?

Сколько лишних килограммов можно набрать из-за сладкой газировки?

Насколько опасна газировка для детей?

Вызывает ли газировка зависимость и как ее побороть?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев;

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов;

Врач диетолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

