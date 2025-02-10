Депутат Гусев призвал маркировать поддельные товары на маркетплейсах
10 февраля 202511:23
Александра Веснина
Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН призвал ввести ответственность для продавцов подделок на известные бренды.
Продавец копий известных брендов обязан указывать, что реализует подделки, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«У нас в интернете очень часто продавцы торгуют контрафактом под видом качественных товаров. К примеру, женщина покупает сумку Gucci по цене оригинала, а на самом деле эта сумка не Gucci. Я выступаю за то, чтобы в законе о защите прав потребителей были введены четкие ограничения, а в уголовном кодексе появилась бы ответственность за продажу контрафакта. Если человек продает сумку под видом Gucci, но не Gucci, то пусть указывает. Нужно, чтобы покупатель понимал, что приобретает подделку», - сказал собеседник НСН.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рынок цифровых платформ и маркетплейсов в России по итогам прошлого года вырос на 40%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru