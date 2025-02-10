«Сахарная эйфория»: Депутат Гусев заявил, что «Кока-кола» формирует камни в почках
10 февраля 202512:05
Александра Веснина
Дмитрий Гусев заявил в пресс-центре НСН, что при потреблении сахара человек получает углеводную эйфорию.
Человек, который потребляет большое количество сахара, испытывает углеводную эйфорию, из-за чего доза сахара все увеличивается и увеличивается, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Производители сахара и напитков настроены на то, чтобы больше продать. Когда человек потребляет больше сахара, он получает углеводную эйфорию, которую хочется испытывать бесконечно. Таким образом доза увеличивается и увеличивается. У меня был друг, который в день выпивал до двух литров «Кока-колы». Через несколько лет он столкнулся с проблемой камней в почках. Сейчас он «Кока-колу» не пьет совсем, хотя ему было непросто от нее отказаться», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила в пресс-центре НСН, что сладкие газированные напитки вызывают физическую зависимость.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru