«Взрывается при укусе»: Депутат Гусев о попытке диверсии в зоне СВО с помощью шоколада
Диверсанты отправляли в зону СВО шоколадки со взрывчаткой, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Вопросы качества и контроля за продуктами питания во время проведения спецоперации на Украине становятся жизненно важными, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась. Мы находимся в состоянии спецоперации, диверсанты запускают дроны и пытаются отравить и убить наших ребят на фронтах СВО. Вопросы качества и контроля за продуктами питания становятся жизненно важными. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что FPV-очки со взрывчаткой внутри пытались отправить в зону СВО для российских военных. Попытку массового теракта удалось предотвратить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru