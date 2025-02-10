«Взрывается при укусе»: Депутат Гусев о попытке диверсии в зоне СВО с помощью шоколада

Диверсанты отправляли в зону СВО шоколадки со взрывчаткой, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.

Вопросы качества и контроля за продуктами питания во время проведения спецоперации на Украине становятся жизненно важными, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

В Подмосковье задержали гражданина РФ, причастного к ряду диверсий
«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась. Мы находимся в состоянии спецоперации, диверсанты запускают дроны и пытаются отравить и убить наших ребят на фронтах СВО. Вопросы качества и контроля за продуктами питания становятся жизненно важными. Это вопрос не только защиты прав потребителей, но и национальной безопасности», - сказал собеседник НСН.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что FPV-очки со взрывчаткой внутри пытались отправить в зону СВО для российских военных. Попытку массового теракта удалось предотвратить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:ШоколадДиверсияВСУСпецоперацияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры