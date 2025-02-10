Диетолог Мухина: В одной банке «Кока-колы» содержится 12 ложек сахара
10 февраля 202511:55
Александра Веснина
В 100 миллилитрах «Кока-колы» содержится до 10 граммов сахара, а в баночке 330 миллилитров - 40-50 граммов сахара, заявила в пресс-центре НСН Марият Мухина.
Сладкие газированные напитки вызывают физическую зависимость, сказала в пресс-центре НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
«В отношении газировки из недружественных стран я сторонник запрета. Как врач я понимаю, насколько быстро они вызывают физическую зависимость, потому что содержат экстракты фактически наркотических веществ. В 100 миллилитрах «Кока-колы» содержится до 10 граммов сахара, а в баночке 330 миллилитров - 40-50 граммов сахара. Это 12 чайных ложек», - сказала собеседница НСН.
Ранее Мухина заявила НСН, что мясная диета может быть опасна даже для молодого спортсмена, если отказаться от других продуктов на три месяца.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru