Союз потребителей призвал закрепить параллельный импорт в России как постоянный

Алексей Койтов в пресс-центре НСН призвал узаконить параллельный импорт, а не запрещать его.

Параллельный импорт в Россию не нужно сокращать, его наоборот нужно зафиксировать в законе как постоянный, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

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«Параллельный импорт не стоит сокращать, как это происходит у нас сейчас. Параллельный импорт надо закрепить законодательно как постоянный и, конечно же, не отпускать контроль. Сегодня формально отменен мораторий на проверки, но фактически он продолжен, потому что эти нормы закрепили в законе», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Федеральная таможенная служба (ФТС) начала массово требовать от владельцев автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, значительные доплаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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