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Закон о запрете рекламы колдунов и магов: Почему люди идут к экстрасенсам

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19.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о запрете рекламы колдунов и магов: Почему люди идут к экстрасенсам».

Трансляция видео. СМОТРЕТЬ

Магию в России хотят запретить, но Деда Мороза это не коснется, а вот подпольных гадалок, колдунов и ведьм могут объявить вне закона. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете рекламы в СМИ, а также в интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов.

В случае принятия законопроекта рекламодателю грозит административный штраф за нарушение соответствующего запрета. Для должностных лиц он составит от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как сегодня законодательно защищено население России от магов-шарлатанов?
  • Как много сегодня в СМИ и интернете рекламы магов и колдунов?
  • Почему люди с проблемами идут не к врачам и психологам, а к экстрасенсам?
  • Какие психологические проблемы возникают у тех, кто обращался к различным магам?
  • Как защитить себя если стал жертвой псевдоцелителя и мага?
  • Какая сегодня есть ответственность для магов шарлотанов?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;
  • Юрист Алексей Ушанов;
  • Сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев;
  • Кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Mira Cosic с сайта Pixabay

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