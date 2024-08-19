19.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о запрете рекламы колдунов и магов: Почему люди идут к экстрасенсам».

Трансляция видео. СМОТРЕТЬ

Магию в России хотят запретить, но Деда Мороза это не коснется, а вот подпольных гадалок, колдунов и ведьм могут объявить вне закона. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете рекламы в СМИ, а также в интернете услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов.

В случае принятия законопроекта рекламодателю грозит административный штраф за нарушение соответствующего запрета. Для должностных лиц он составит от 4 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как сегодня законодательно защищено население России от магов-шарлатанов?

Как много сегодня в СМИ и интернете рекламы магов и колдунов?

Почему люди с проблемами идут не к врачам и психологам, а к экстрасенсам?

Какие психологические проблемы возникают у тех, кто обращался к различным магам?

Как защитить себя если стал жертвой псевдоцелителя и мага?

Какая сегодня есть ответственность для магов шарлотанов?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Юрист Алексей Ушанов;

Сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев;

Кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

