«Только ради денег»: Милонов призвал лишить магов и экстрасенсов всех доходов

Если маги и экстрасенсы лишатся своих доходов, то они найдут новые способы заработка на добропорядочных гражданах, заявил в пресс-центре НСН депутат Виталий Милонов.

Колдуны и экстрасенсы должны быть лишены своих баснословных доходов, так как они занимаются своей деятельностью только ради денег, а не из желания помочь людям. Об этом в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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«Монетизация этих магических практик должна быть равна нулю. Раньше церкви подвергались гонениям, но церковь всегда сохраняла веру, люди жертвовали жизнью ради веры. Но если лишить магов и экстрасенсов огромных доходов, которые они получают, то ни один из них магом не останется. Они пойдут в другие профессии, найдут другие способы добычи денег у добропорядочных граждан», - отметил он.

Ранее в РПЦ призвали запретить в России магические услуги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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