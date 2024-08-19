«Не только запреты»: Психолог призвал бороться с магами научными подходами

Необходимо создавать культуру обращения к специалистам, которые могут доказать свое образование дипломом, тогда люди перестанут искать магические методы решения проблем, заявил в пресс-центре НСН Артем Крупнов.

В России необходимо снять стигматизацию с психологов и психотерапевтов и развивать культуру обращения к этим специалистам. Об этом в пресс-центре НСН заявил кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов.

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«Только лишь запретительными методами проблему колдунов и магов в России не решить. Фокус внимания должен быть на популяризации научных подходов для решения своих проблем и, по сути, создания культуры обращения к специалистам, которые обладают научными знаниями, для того, чтобы действенно решать проблемы. Мы должны общество воспитывать. Должна существовать культура обращения человека за помощью к соответствующим специалистам. Это в том числе и дестигматизация обращений. Надо объяснять, что не только люди с психическими заболеваниями должны обращаться к психологам и психотерапевтам, которые имеют диплом о своем образовании. Тогда это будет создавать в человеке естественное непринятие магических методов», - рассказал он.

Ранее Крупнов в пресс-центре НСН также отметил, что чаще всего к колдунам обращаются люди с повышенной тревожностью и граждане в сложной жизненной ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
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