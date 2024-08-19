«Не только запреты»: Психолог призвал бороться с магами научными подходами
Необходимо создавать культуру обращения к специалистам, которые могут доказать свое образование дипломом, тогда люди перестанут искать магические методы решения проблем, заявил в пресс-центре НСН Артем Крупнов.
В России необходимо снять стигматизацию с психологов и психотерапевтов и развивать культуру обращения к этим специалистам. Об этом в пресс-центре НСН заявил кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов.
«Только лишь запретительными методами проблему колдунов и магов в России не решить. Фокус внимания должен быть на популяризации научных подходов для решения своих проблем и, по сути, создания культуры обращения к специалистам, которые обладают научными знаниями, для того, чтобы действенно решать проблемы. Мы должны общество воспитывать. Должна существовать культура обращения человека за помощью к соответствующим специалистам. Это в том числе и дестигматизация обращений. Надо объяснять, что не только люди с психическими заболеваниями должны обращаться к психологам и психотерапевтам, которые имеют диплом о своем образовании. Тогда это будет создавать в человеке естественное непринятие магических методов», - рассказал он.
Ранее Крупнов в пресс-центре НСН также отметил, что чаще всего к колдунам обращаются люди с повышенной тревожностью и граждане в сложной жизненной ситуации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке
- Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света
- Россия расширила санкции против Великобритании
- Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
- «Я не сам это выдумал»: Милонов извинился перед Ургантом
- Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками
- Вирусолог пояснил, что вакцинация и карантинные мероприятия остановят оспу обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru