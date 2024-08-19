«Около 30% россиян»: Психолог рассказал, кто чаще всего становится жертвой колдунов
Тревожным гражданам обращение к магам дает временный успокоительный эффект, это такая детская вера в мнимое «чудо», заявил в пресс-центре НСН Артем Крупнов.
Чаще всего к колдунам обращаются люди с повышенной тревожностью и граждане в сложной жизненной ситуации, заявил в пресс-центре НСН кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Крупнов.
«Есть люди, которые обращаются параллельно и к психологам, и к каким-то оккультным практикам. Эти люди ищут успокоения. По данным за 2023 год, в России больше 30% граждан страдают от уровня тревоги выше среднего. Самый простой способ получить столь необходимое россиянам успокоение - обратиться к родительской в психологическом смысле фигуре, которая скажет, что все будет хорошо. У людей, которые обращаются к таким «специалистам», есть некая вера в чудо, мышление, характерное для детей. На фоне повышенной тревожности вера в чудо активизируется. Очень много психологических аспектов складывается воедино: и эффект плацебо, когда человеку становится легче просто от того, что он обратился к кому-то, и эффект исповеди, когда человек что-то рассказал, а ему в моменте стало легче. Через все эти нюансы человек еще больше начинает верить во всех этих магов. Чаще всего к магам обращаются люди в тяжелых жизненных ситуациях или люди с очень высоким уровнем тревоги, которые хотят быстро получить ответ. Все эти «специалисты» используют как раз кризисные ситуации человека, чтобы получить выгоду», - отметил Крупнов.
Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев завил в пресс-центре НСН, что в России необходимо полностью запретить рекламу магических услуг, что станет первым шагом в борьбе с этой индустрией.
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