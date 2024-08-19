«В тюрьму на 25 лет!»: В России призвали запретить рекламу магов и колдунов

Нельзя обвинять людей в том, что они сами платят колдунам, ведь те используют очень сильные методики воздействия на психику человека, заявил НСН Андрей Ковалев.

В России необходимо полностью запретить рекламу магических услуг, что станет первым шагом в борьбе с этой индустрией, заявил в пресс-центре НСН сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев.

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«Необходимо полностью запретить рекламу магических услуг. Если ты колдун, знахарка, шаман – 25 лет тюрьмы. Вы не представляете масштабов мошенничества в нашей стране. Триллион рулей теряют наши граждане. Нельзя упрекать граждан, что они сами отдали эти деньги. Вы не представляете степень воздействия: это и гипноз, и нейролингвистическое программирование, и этология», - отметил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН призвал лишить магов и экстрасенсов всех доходов.

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ФОТО: НСН
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