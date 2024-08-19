«Обращаются тысячами»: За три года в РФ вынесли 30 приговоров против колдунов

Существует проблема в классификации деятельности магов и колдунов, которая не позволяет возбуждать против них уголовные дела в достаточном объеме, заявил в пресс-центре НСН юрист Алексей Ушанов.

За последние три года в России было вынесено всего 30 приговоров, связанных с деятельностью магов и колдунов, заявил в пресс-центре НСН юрист Алексей Ушанов.

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«В России существует юридическая проблема классификации деятельности магов и колдунов, она сейчас относится к «иным видам деятельности». Статистика по колдунам за 2018-2020 годы гласит, что было вынесено всего 30 приговоров, при том, что люди обращались тысячами. Такая же статистика за период с 2020 по 2023 год. Сложность привлечения магов и колдунов к ответственности заключается в проблеме дифференцирования мошенничество и консультационную деятельность. Помимо этого, чтобы возбудить уголовное дело, правоохранители исходят из того, что должно быть обмануто два-три человека. Поэтому приходится искать еще нескольких обманутых людей. Более того, на первое заявление правоохранители обычно отказывают в возбуждении уголовного дела. В большинстве случаев уголовные дела возбуждаются, если шарлатаны обманули какого-то высокопоставленного человека или его семью», - поделился Ушанов.

Ранее сопредседатель Совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев в пресс-центре НСН заявил, что в России необходимо полностью запретить рекламу магических услуг, что станет первым шагом в борьбе с этой индустрией.

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