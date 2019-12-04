Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогу сами себя защищать?

4.12.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?»

В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, Владимир Жириновский, отметил, что людей нельзя судить за то, что они защищают свой дом и семью. При этом мнения парламентариев в Думе разделились, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе навал инициативу глупостью. Однако результаты недавно проведённого исследования показали, что почти 80% россиянок, осуждённых за убийства в период с 2016 по 2018 год, совершили преступление в целях самозащиты. В то же время в профессиональном правозащитном сообществе опасаются, что реализация этой инициативы приведёт к увеличению числа безнаказанных убийств.

В ходе пресс-конференции, её участники обсудят готовящийся законопроект и проблемы самообороны в России.

Участники пресс-конференции:

Соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов;

Председатель Общероссийской Общественной Организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев;

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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