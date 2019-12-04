«Сильная Россия» заявила о необходимости введения охранных ордеров для профилактики насилия

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».

В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметил, что людей нельзя судить за то, что они защищают свой дом и семью. При этом мнения парламентариев в Думе разделились, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал инициативу глупостью.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков в эфире НСН заявил о необходимости введения "охранных ордеров" в России.