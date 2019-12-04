«Сильная Россия» заявила о необходимости введения охранных ордеров для профилактики насилия
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметил, что людей нельзя судить за то, что они защищают свой дом и семью. При этом мнения парламентариев в Думе разделились, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал инициативу глупостью.
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков в эфире НСН заявил о необходимости введения "охранных ордеров" в России.
«О самообороне всегда говорят, как о должном ответе насилием на насилие, но я считаю, что многие вопросы мы решим, если введем "охранные ордера". Неважно бытовой это конфликт между сожителями или другие конфликтные взаимоотношения. Мировая практика показала, что когда агрессору устанавливаются ограничения на приближение к потенциальной жертве на определенное расстояние, это, безусловно, является достаточно эффективным решением для недопущения и реальной профилактики потенциального насилия. Подчеркну, что у нас нет сейчас в стране реальной профилактики», - сказал Цветков.
"Охранный ордер" это правовой документ, выдаваемый судьей, которое накладывает определенные ограничения на поведение и действия виновника жестокого обращения. Результаты недавно проведённого исследования показали, что почти 80% россиянок, осуждённых за убийства в период с 2016 по 2018 год, совершили преступление в целях самозащиты.
Ранее в эфире НСН президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что изменение закона не исправит ситуацию по вынесению обвинительных приговоров в случаях превышения самообороны. Предел самообороны - это проблема не закона, а практики правоприменения.
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