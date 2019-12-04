«ЕдРо» созрело! Правительство и ЕР готовы поддержать закон о превышении самообороны
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметил, что людей нельзя судить за то, что они защищают свой дом и семью. При этом мнения парламентариев в Думе разделились, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал инициативу глупостью.
Соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов в эфире НСН заявил, что правительство и «правящая партия» готовы поддержать инициативу.
«Данную инициативу, по большому счету, уже поддержали и в Кремле, и в Государственной Думе, и, на наш взгляд, правящая партия тоже уже созрела до поддержки нашей инициативы. Поэтому мы очень детально ее сейчас отрабатываем с комитетами, чтобы внести необходимые поправки, возможно, не только в 37 статью Уголовного кодекса, но и еще в ряд статей. Мы готовы пойти на компромисс, так как лучше сделать сбалансированный закон, чем ломать копья о какие-то для нас принципиальные нюансы», - сказал депутат.
Результаты недавно проведённого исследования показали, что почти 80% россиянок, осуждённых за убийства в период с 2016 по 2018 год, совершили преступление в целях самозащиты. В то же время в профессиональном правозащитном сообществе опасаются, что реализация этой инициативы приведёт к увеличению числа безнаказанных убийств.
Ранее в беседе с НСН бывший сенатор, адвокат Евгений Тарло напомнил о неприкосновенности жилища, закрепленной в Конституции.
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