Превышение самообороны – вынужденная мера или убийство? Эксперты обсуждают новый законопроект
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, глава ЛДПР Владимир Жириновский, отметил, что людей нельзя судить за то, что они защищают свой дом и семью. При этом мнения парламентариев в Думе разделились, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вовсе назвал инициативу глупостью.
Однако результаты недавно проведённого исследования показали, что почти 80% россиянок, осуждённых за убийства в период с 2016 по 2018 год, совершили преступление в целях самозащиты. В то же время в профессиональном правозащитном сообществе опасаются, что реализация этой инициативы приведёт к увеличению числа безнаказанных убийств.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов;
· Председатель Общероссийской Общественной Организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев;
· Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;
· Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
В ходе пресс-конференции они обсудят готовящийся законопроект и проблемы самообороны в России.
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