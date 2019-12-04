Обелить по полной! Нужна ли «презумпция невиновности» жертве нападения?

«Нужно внести понятие «презумпция невиновности самооборонщика». Когда преступник как инициатор криминального деяния берет ответственность не только за свою жизнь, материальные и моральные последствия самого факта, но также весь ущерб, который будет принесен третьим лицам от жертвы [в случае промаха в преступника]…В этом случае снимается ответственность с жертвы, потому что он находится в состоянии эффекта, он защищает свою жизнь. Тогда вся ответственность ложится на преступника. В обязательно порядке нужно вносить это понятие, оно в корне поменяет отношение вообще к гражданину Российской Федерации», - считает Ванеев.

Инициаторы законопроекта в пояснительной записке привели в пример американскую норму «Мой дом - моя крепость»: если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом, он должен понимать, что его могут убить. По словам лидера ЛДПР, многолетняя статистика применения этой нормы в США свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры по самозащите были абсолютно оправданны.

Вячеслав Ванеев добавил, что поддерживает инициативу по доктрине «Мой дом - моя крепость», когда преступник будет четко знать, что «как только он зашел в чужой дом, то может быть убит на месте». Кроме того, председатель «Право на оружие» отметил излишние меры по внесению изменений в статью №37 УК РФ (необходимая оборона – прим. НСН), а пояснил, что достаточно «просто на просто в 108 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление) и 114 (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление ) статьях вычеркнуть слова «необходимых мер самообороны».

Ранее в эфире НСН соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов заявил, что правительство и «правящая партия» готовы поддержать инициативу.



