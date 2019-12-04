Обелить по полной! Нужна ли «презумпция невиновности» жертве нападения?
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».
В Госдуму планируют внести законопроект, который позволит россиянам защищать свою жизнь и имущество всеми возможными способами, вплоть до убийства нападающих. Автор законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что существующее в законодательстве ограничение права на самозащиту дает козырь бандитам, а честных граждан лишает возможности спасать свою жизнь.
Председатель Общероссийской Общественной Организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев в эфире НСН также предложил внести понятие полностью возлагающее вину за любые последствия нарушения границы дома на инициатора преступления.
«Нужно внести понятие «презумпция невиновности самооборонщика». Когда преступник как инициатор криминального деяния берет ответственность не только за свою жизнь, материальные и моральные последствия самого факта, но также весь ущерб, который будет принесен третьим лицам от жертвы [в случае промаха в преступника]…В этом случае снимается ответственность с жертвы, потому что он находится в состоянии эффекта, он защищает свою жизнь. Тогда вся ответственность ложится на преступника. В обязательно порядке нужно вносить это понятие, оно в корне поменяет отношение вообще к гражданину Российской Федерации», - считает Ванеев.
Инициаторы законопроекта в пояснительной записке привели в пример американскую норму «Мой дом - моя крепость»: если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом, он должен понимать, что его могут убить. По словам лидера ЛДПР, многолетняя статистика применения этой нормы в США свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры по самозащите были абсолютно оправданны.
Вячеслав Ванеев добавил, что поддерживает инициативу по доктрине «Мой дом - моя крепость», когда преступник будет четко знать, что «как только он зашел в чужой дом, то может быть убит на месте». Кроме того, председатель «Право на оружие» отметил излишние меры по внесению изменений в статью №37 УК РФ (необходимая оборона – прим. НСН), а пояснил, что достаточно «просто на просто в 108 (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление) и 114 (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление ) статьях вычеркнуть слова «необходимых мер самообороны».
Ранее в эфире НСН соавтор законопроекта, депутат Государственной Думы РФ Андрей Свинцов заявил, что правительство и «правящая партия» готовы поддержать инициативу.
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