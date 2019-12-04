Трунов: Стрельба в спину напавшему — это самосуд, а не самооборона
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».
Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны». Законопроект, который планируется внести в Госдуму предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что изменение закона не исправит ситуацию по вынесению обвинительных приговоров в случаях превышения самообороны. Предел самообороны - это проблема не закона, а практики правоприменения.
«Сегодня в правоохранительной системе палочная система – чем больше раскрыли, тем лучше для нас. Сегодня обвинительный уклон – если дело попало в суд, то оттуда не выкрутишься. Но это не закон, это разные вещи, это правоприменение. И если мы примем какой-то другой закон, это вряд ли поменяет правоприменение», - сказал Трунов.
Он также отметил, что каждый конкретный случай требует детального разбирательства, что уже регламентировано законом.
«Если вам ничего не угрожает – все остальное это работа правоохранительной системы – суд, следствие, это не ваша задача. Вы не имеете право творить самосуд и, мы не можем позволить нашим гражданам творить этот самосуд, поэтому в спину стрелять, бить ножом нельзя, потому что вам не грозит уже ничего. Я понимаю, что есть экстремальные ситуации – ночь, темно, страшно, произошел какой-то случай. Но, если мы берем пленум Верховного суда, то там это детализировано отдельной страницей. Поэтому, прежде всего, вопрос правоприменения – нужно смотреть в деталях, что там было и, куда он стрелял… Эти все моменты детализированы в подзаконных актах и в практике применения и их не видно за тем, когда вы читаете статью №37 УК РФ», - пояснил адвокат.
Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными органами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков также подчеркнул важность правоприменительной практики в проблеме самообороны.
«Большинство проблем самообороны — в большей степени правоприменительные. Поправки в законодательство нужны, но именно такие, которые станут препятствием для недобросовестной практики, когда следователь, не обладая компетенцией или профессиональными познаниями, начинает привлекать к ответственности потерпевшего, а не нападавшего», — отметил эксперт по безопасности.
Ранее в эфире НСН председатель Общероссийской Общественной Организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев предложил внести понятие полностью возлагающее вину за любые последствия нарушения границы дома на инициатора преступления.
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