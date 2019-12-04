Трунов: Стрельба в спину напавшему — это самосуд, а не самооборона

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Закон о превышении самообороны: Когда россияне смогут сами себя защищать?».

Расширить право россиян на самооборону намерен с помощью специального законопроекта лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, сегодня в России защищающий себя человек слишком рискует попасть под «превышение пределов необходимой самообороны». Законопроект, который планируется внести в Госдуму предполагает дополнения к статье 37 УК РФ, согласно которой действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что изменение закона не исправит ситуацию по вынесению обвинительных приговоров в случаях превышения самообороны. Предел самообороны - это проблема не закона, а практики правоприменения.

«Сегодня в правоохранительной системе палочная система – чем больше раскрыли, тем лучше для нас. Сегодня обвинительный уклон – если дело попало в суд, то оттуда не выкрутишься. Но это не закон, это разные вещи, это правоприменение. И если мы примем какой-то другой закон, это вряд ли поменяет правоприменение», - сказал Трунов.

Он также отметил, что каждый конкретный случай требует детального разбирательства, что уже регламентировано законом.