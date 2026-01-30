«Что мы подразумеваем под любовью? Очень много зависит от того, что мы подразумеваем под любовью, и от зрелости людей в отношениях. Чем более психологически зрелые оба партнера, тем меньше оснований считать, что их отношения продлятся меньше трех лет. Очень много внимания уделяется отношениям с противоположным полом, это следствие. Фундамент находится в отношениях с собой. Чем лучше отношения с собой, тем более зрелые и надежные отношения с другим человеком. Два психологически зрелых человека выстраивают более надежные и комфортные отношения друг с другом и тут неуместно говорить о трех годах», - раскрыл он.

Ранее психолог Ольга Мануковская раскрыла в пресс-центре НСН, что люди младше 35 лет обычно живут вместе примерно два-три года до замужества, а вот те, кто старше, принимают решение о вступлении в брак быстрее.

