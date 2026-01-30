Психолог опроверг мнение, что любовь живет три года
Основой для построения долгосрочных и прочных отношений являются здоровые отношения с самим собой, заявил в пресс-центре НСН Валентин Алимов.
Длительность здоровых и счастливых отношений зависит от того, насколько оба психологически зрелые в паре, заявил в пресс-центре НСН кризисный психолог Валентин Алимов, комментируя, насколько правдиво утверждение о том, что любовь живет три года.
«Что мы подразумеваем под любовью? Очень много зависит от того, что мы подразумеваем под любовью, и от зрелости людей в отношениях. Чем более психологически зрелые оба партнера, тем меньше оснований считать, что их отношения продлятся меньше трех лет. Очень много внимания уделяется отношениям с противоположным полом, это следствие. Фундамент находится в отношениях с собой. Чем лучше отношения с собой, тем более зрелые и надежные отношения с другим человеком. Два психологически зрелых человека выстраивают более надежные и комфортные отношения друг с другом и тут неуместно говорить о трех годах», - раскрыл он.
Ранее психолог Ольга Мануковская раскрыла в пресс-центре НСН, что люди младше 35 лет обычно живут вместе примерно два-три года до замужества, а вот те, кто старше, принимают решение о вступлении в брак быстрее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Ирана заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
- Россиянам назвали самый выгодный способ досрочного погашения ипотеки
- Давит и вынуждает: Что нужно Трампу от Ирана
- Психолог опроверг мнение, что любовь живет три года
- Орешкин: Страны G7 потеряли свою роль в мировой экономике из-за санкций
- Глупое решение: В Германии связали рекордную безработицу с Россией
- Заложник или стратег: Россиянам рассказали, когда менять работу
- Психолог похвалила родителей, которые платят детям за оценки
- Рыбников назвал устаревшей информацию о запрете скачивания его песен
- Три важных правила: Как делиться своими чувствами с партнером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru