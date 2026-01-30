«Трудности в праздники»: Психолог назвал причину роста разводов в январе
Валентин Алимов в пресс-центре НСН отметил, что в рабочей рутине легче закрыть глаза на недостатки партнера, однако в праздники все по-другому.
Если в паре были определенные проблемы, то длительные январские каникулы только подсвечивают их, отсюда и частые разводы в январе. Об этом в пресс-центре НСН рассказал кризисный психолог Валентин Алимов.
«Все трудности в отношениях, которые были ранее, в новогодние праздники обостряются. И то, что в будние дни мы могли как-то не заметить за рутиной или смириться с этим, то в новогодние праздники выходит на первый план. После этих обострений люди принимают какие-то более однозначные решения в том числе и о разводе», - раскрыл он.
Ранее главный психолог сервиса twinby Лариса Каравайцева заявила, что в современном мире брак перестал быть «обязательством навсегда», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
