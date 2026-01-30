«Из 100% пар, которые обращаются к психологам с проблемами в отношениях, около 70%, с какой бы они проблемой не пришли, всегда отмечают трудности в коммуникации с партнером. Эта та вещь, которая объединяет все пары. Единственный совет – это наладить коммуникацию. Какой бы не была проблема, наладив коммуникацию, вероятность ее решить существенно повышается. Есть несколько правил, которым я рекомендую следовать в коммуникации с партнером: первое, необходимо понимать, что вы сейчас чувствуете, нужно найти и подобрать правильное слово. Если трудно подобрать, берем табличку с эмоциями и ищем нужную. Второе, нужно эту эмоцию донести до партнера без сарказма, насмешек, обвинений и начинать с фразы: «я чувствую». И третий момент, нам необходимо послушать партнера в ответ и не перебивать его, всегда задавать уточняющие вопросы», - рассказал он.

Ранее Алимов в пресс-центре НСН рассказал, что если в паре были определенные проблемы, то длительные январские каникулы только подсвечивают их, отсюда и частые разводы в январе.

