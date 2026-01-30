Люди младше 35 лет обычно живут вместе примерно два-три года до замужества, а вот те, кто старше, принимают решение о вступлении в брак быстрее. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Ольга Мануковская.

«У нас, по данным российской статистики за 2024-2026 год, средняя продолжительность пути вступления в брак – это два-три года. Многие пары в возрасте до 35 лет предпочитают сначала пожить вместе, понаблюдать друг за другом, понять, насколько они совместимы, и уже потом вступать в брак. У людей старше 35 лет средняя продолжительность отношений до вступления в брак гораздо меньше. Они более четко понимают, какого партнера они хотят. Они вступают в брак в течение 12 месяцев с момента начала отношений», - рассказала она.

Ранее Мануковская в пресс-центре НСН заявила, что если женщина знает, какой мужчина ей нужен, и ценит свое время, то ей следует самой проявить инициативу для знакомства с понравившимся мужчиной.

