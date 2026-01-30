Женщин призвали делать первый шаг для знакомства с мужчиной
Ольга Мануковская раскрыла в пресс-центре НСН, что быть инициативной в контексте знакомства с мужчинами - это про уважение к себе.
Если женщина знает, какой мужчина ей нужен, и ценит свое время, то ей следует самой проявить инициативу для знакомства с понравившимся мужчиной. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог Ольга Мануковская.
«По данным российской статистки и дейтинг-приложений, в 80% случаев инициатором переписки становится мужчина и в 20% случаев женщина проявляет инициативу. У женщин есть определенные когнитивные искажения на счет того, что мужчины могут подумать, если они проявят инициативу. Исходя из моих наблюдений, женщины очень переживают, что мужчина их отвергнет и подумает, что она навязывается, из-за этого они не проявляют инициативу, даже если у них возникает эмоциональный отклик на мужчину», - отметила психолог.
В связи с этим собеседница НСН указала, что считает это мышление неверным, и объяснила, почему женщина также может сама совершить первый шаг.
«Мой опыт показывает, что первый шаг со стороны женщины – это про уважение к себе. Потому что если у женщины есть четкая цель выйти замуж и построить долгосрочные отношения, у нее есть четкий портрет мужчины, которого она бы хотела в мужья, она понимает, что она соответствует ему и уважает свое время, то она не ждет, что сверху на нее упадет то, что ей нужно, и действует», - раскрыла она.
Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала НСН, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, так как понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщин призвали делать первый шаг для знакомства с мужчиной
- Канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов для оформления виз
- «Трудности в праздники»: Психолог назвал причину роста разводов в январе
- Песков: Путин «никуда не приглашал» Владимира Зеленского
- Россиянам рассказали, почему таксисты отказываются от поездки
- «Свяжет руки, но обсудим»: Свинцов о моратории на блокировку соцсетей
- Песков: Россия не согласна с выводами ООН по Донбассу и Крыму
- В Госдуме объяснили, как пополнить бюджет без налогов с «нищего народа»
- С дробовиком и без денег: Зачем сотрудникам ЧОПов выдадут огнестрел
- Песков подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по украинской энергетике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru