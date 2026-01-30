В связи с этим собеседница НСН указала, что считает это мышление неверным, и объяснила, почему женщина также может сама совершить первый шаг.

«Мой опыт показывает, что первый шаг со стороны женщины – это про уважение к себе. Потому что если у женщины есть четкая цель выйти замуж и построить долгосрочные отношения, у нее есть четкий портрет мужчины, которого она бы хотела в мужья, она понимает, что она соответствует ему и уважает свое время, то она не ждет, что сверху на нее упадет то, что ей нужно, и действует», - раскрыла она.

Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала НСН, что мужчина всегда знает, на ком хочет жениться, а если он не делает предложение, так как понимает, что не потянет семью - это тоже по-мужски.

