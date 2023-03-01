03.03.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Весенний туризм. Куда поедут россияне?»

Эксперты туристической отрасли отмечают, что спрос на организованные поездки на март и в целом на весенний период 2023 года значительно выше в сравнении с тем же периодом 2022 года. Таиланд весной остается в топе продаж туроператоров, а спрос на туры в ОАЭ и вовсе вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Так же было отмечено увеличение спроса на санатории. В зависимости от региона и уровня объектов, число бронирований отдыха в санаториях России на весенний сезон увеличилось на 30%.

Какие направления весной 2023 года стали самыми популярными у российского туриста?

Как землетрясения в Турции сказались на туристическом спросе?

Какие направления стали самыми бюджетными для туриста?

Как изменились цены на туры?

Каковы прогнозы на лето?

Участники пресс-конференции:

Сергей Агафонов , генеральный директор сети магазинов горящих путёвок;

, генеральный директор сети магазинов горящих путёвок; Дмитрий Арутюнов , генеральный директор Арт-тур;

, генеральный директор Арт-тур; Юлия Руденко , заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру";

, заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру"; Вадим Мамонтов, генеральный директор Russia Discovery.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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