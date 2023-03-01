03.03.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Весенний туризм. Куда поедут россияне?»
Эксперты туристической отрасли отмечают, что спрос на организованные поездки на март и в целом на весенний период 2023 года значительно выше в сравнении с тем же периодом 2022 года. Таиланд весной остается в топе продаж туроператоров, а спрос на туры в ОАЭ и вовсе вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Так же было отмечено увеличение спроса на санатории. В зависимости от региона и уровня объектов, число бронирований отдыха в санаториях России на весенний сезон увеличилось на 30%.
- Какие направления весной 2023 года стали самыми популярными у российского туриста?
- Как землетрясения в Турции сказались на туристическом спросе?
- Какие направления стали самыми бюджетными для туриста?
- Как изменились цены на туры?
- Каковы прогнозы на лето?
Участники пресс-конференции:
- Сергей Агафонов, генеральный директор сети магазинов горящих путёвок;
- Дмитрий Арутюнов, генеральный директор Арт-тур;
- Юлия Руденко, заместитель управляющего директора группы компаний "Слетать.ру";
- Вадим Мамонтов, генеральный директор Russia Discovery.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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