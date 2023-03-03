«Териберка и Кавказ»: Как изменились цены на популярные туристические направления

Россияне в прошедшие февральские выходные отправились отдыхать на Териберку и Кавказ, эти направления остаются популярными и весной, заявил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

«Камчатка – сейчас прекрасное направления для россиян, Камчатка радует, очень большое проектов, которые сейчас там развиваются, к 2030 году они хотят увеличить количество туристов с 300 тысяч до миллиона. Большой интерес в этом году вызывает Териберка, появилась прекрасная возможность увидеть китов, в этом году очень большая пришла стая китов. По-прежнему интересен Кавказ, более теплый регион. В эти короткие праздники выбор был таким», - рассказал он.

Также Мамонтов сориентировал россиян по ценам на популярные туристические направления.

«Произошло изменение по ценам, в сегментах, которые меньше связаны с техническими видами отдыха – снегоходами, например, повышение произошло незначительное – 5-15%. В тех случаях, когда это требует использование техники, цены могли вырасти на 30-50%, но таких не очень много», - отметил он.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что спрос на организованные поездки на март и в целом на весенний период 2023 года значительно выше в сравнении с тем же периодом 2022 года. Таиланд весной остается в топе продаж туроператоров, а спрос на туры в ОАЭ и вовсе вырос на 40% по сравнению с прошлым годом.

