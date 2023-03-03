«Дефицит перевозки»: Туроператоры сообщили об исчезновении горящих путевок
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что отрасль перешла от чартерных рейсов к регулярным, перевозка очень востребована, горящих туров очень мало.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что горящие туры практически исчезли с российского рынка. Он объяснил, почему так происходит.
«У нас по зарубежке глубина бронирования минимальная. Если говорить о дальних планах, сейчас народ думает о майских. Правильно делают, потому что можно сэкономить. Очень мало горящих туров. Настолько востребована перевозка, что уже ничего не горит, раскупаются влет, плюс отсутствие чартеров, мы летаем практически всюду регулярными перевозчиками. Дефицит перевозки настолько большой, то ожидать горящих туров не следует», - рассказал он.
Россияне в прошедшие февральские выходные отправились отдыхать на Териберку и Кавказ, эти направления остаются популярными и весной, заявил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
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