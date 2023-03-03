Средний чек тура по России составил 17 тысяч рублей

Заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко отметила, что россияне зачастую выбирают трехзвездочные отели. 

Средний чек тура по России на период весна-лето составляет 17 тысяч рублей, заявила заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН.

«Если смотреть по весенне-летнему периоду и сравнивать средние чеки, то можно сказать, что в России средний чек самый небольшой. Путешествуя по России, туристы зачастую предпочитают останавливаться в трехзвездочных отелях. За рубежом путешественники предпочитают категорию четыре и пять звезд. Бюджетные путешествия по России можно найти, включая и экскурсионные программы. Плюс по России мы можем выбрать транспорт. Средний чек по России в районе 17 тысяч рублей с середины апреля по конец сентября», - рассказала она.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что горящие туры практически исчезли с российского рынка.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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