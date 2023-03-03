Средний чек тура по России составил 17 тысяч рублей

Средний чек тура по России на период весна-лето составляет 17 тысяч рублей, заявила заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН.

«Если смотреть по весенне-летнему периоду и сравнивать средние чеки, то можно сказать, что в России средний чек самый небольшой. Путешествуя по России, туристы зачастую предпочитают останавливаться в трехзвездочных отелях. За рубежом путешественники предпочитают категорию четыре и пять звезд. Бюджетные путешествия по России можно найти, включая и экскурсионные программы. Плюс по России мы можем выбрать транспорт. Средний чек по России в районе 17 тысяч рублей с середины апреля по конец сентября», - рассказала она.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН заявил, что горящие туры практически исчезли с российского рынка.

