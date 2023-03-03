«Восток, экзотика, СНГ»: Туроператоры назвали популярные зарубежные направления
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, куда россияне сегодня могут добраться без пересадок.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН назвал самые популярные зарубежные направления среди российских туристов. Он отметил, что выбор сегодня делается среди стран, в которые доступны прямые перелеты.
«Зарубежных направлений, куда есть прямой перелет, не так много. Большое количество рейсов в Эмираты, не только в Дубай, но Абу-Даби и Шарджу. Оман, Катар, Бахрейн, еще и Израиль. В ближайшем будущем начнутся перелеты и в Кувейт прямые. Этот регион привлек на себя большой поток туристов. Еще тот блок, который мы называем экзотикой, полностью рейсы загружены в Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы. Также Турция, но пока там еще не потеплело. Еще один блок стран – СНГ, Армения, Грузия», - отметил он.
Россияне в прошедшие февральские выходные отправились отдыхать на Териберку и Кавказ, эти направления остаются популярными и весной, заявил генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.
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