«Любят россиян»: Иран может заменить экскурсионные туры по Европе

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал о перспективах Ирана с точки зрения туризма.

«Иран – потрясающая страна, из разряда тех стран, ожидания от которых сильно отстают от увиденного. Древнейшая цивилизация, много интересных мест, программ, изысканные строения. Там прекрасно относятся к россиянам. Есть там, что посмотреть. Пока сдерживает тот факт, что практически нет пляжных отелей. Иран прекрасно заменяет сейчас исчезнувшие знаменитые экскурсионные туры по Европе. У нас есть прямая перевозка сейчас. Для любителей есть горнолыжные курорты», - рассказал он.

Средний чек тура по России на период весна-лето составил 17 тысяч рублей, заявила заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко в пресс-центре НСН.

